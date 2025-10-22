Michelin al debutto i nuovi all season CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport
Dieci anni dopo l’arrivo del primo CrossClimate, Michelin torna a cambiare le regole del gioco. Nel 2015 aveva introdotto il concetto di pneumatico “estivo con certificazione invernale”, aprendo la strada alla categoria degli all season. Oggi presenta due modelli destinati a segnare un nuovo standard: CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport. Il primo pensato per una gamma più ampia di auto e SUV, il secondo per le sportive e le elettriche più potenti. Entrambi nascono in Europa – anche nello stabilimento di Cuneo – e portano al debutto tecnologie sviluppate per affrontare un mercato in profonda trasformazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
