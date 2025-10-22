Micheletto mostruoso 12 attacchi vincenti su 12 | è record!

Mister Mondo Alessandro Michieletto ha iniziato la stagione di SuperLega con una prestazione per gli annali della pallavolo: un 100% in attacco che non ha precedenti per uno schiacciatore di banda, almeno non in era di rally point system, dunque nell’ultimo quarto di secolo. Nella giornata inaugurale, con la vittoria di Trento su Cisterna, l’MVP dell’ultimo Mondiale nelle Filippine ha attaccato 12 palloni e tutti e 12 li ha messi a terra. Qui li potete vedere tutti e 12, raccolti dalla Trentino Volley e dalla Lega Pallavolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

