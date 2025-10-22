Paolo Piccoli, a poco più di 40 anni, ha scoperto di essere affetto da questa malattia. La storia sua e della sua famiglia è diventata libro, spettacolo teatroale e ora filo: Per te con Edoardo Leo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Michela Morutto e l'Alzheimer precoce del marito: «Paolo ha sempre voluto mettere a disposizione la nostra storia per infondere speranza in chi vive la nostra stessa situazione»