Michal Strnad nuovo proprietario del Viktoria Plzen
Il Viktoria Plzen, uno degli avversari della Roma in Europa League, ha cambiato proprietà. L’imprenditore ceco Michal Strnad ha acquisito infatti una quota di maggioranza del club attraverso la sua società Palatua. Secondo Forbes, Strnad vanta un patrimonio di 10,7 miliardi di dollari: è il proprietario del gruppo industriale e tecnologico europeo CSG. Per completare l’operazione manca soltanto l’approvazione dell’UOHS, l’Autorità Antitrust della Repubblica Ceca. Nonostante l’ingresso dei nuovi proprietari, sarà ancora Adolf Sadek il presidente del cda e il massimo dirigente del club. Strnad: «Viktoria Plzen ha storia ricca». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche questi approfondimenti
Michal Strnad acquista la quota di maggioranza del #ViktoriaPlzen: il comunicato #ASRoma - X Vai su X
Eurorivale Roma, ufficiale: Michal Strnad nuovo azionista di maggioranza del Viktoria Plzen - L’imprenditore ceco Michal Strnad, proprietario del gruppo industriale e tecnologico europeo CSG, attraverso la sua società Palatua a. msn.com scrive
Michal Strnad acquista la quota di maggioranza del Viktoria Plzen: il comunicato - L'imprenditore ceco e proprietario del gruppo CSG ha acquistato la percentuale più alta dei prossimi avversari della Roma in Europa League ... Segnala ilromanista.eu
Michal Strnad acquisisce il Viktoria Plzen - Michal Strnad, proprietario del gruppo industriale e tecnologico europeo CSG entra nel capitale del Viktoria Plzen attraverso la sua società Palatua a. Come scrive sport.sky.it