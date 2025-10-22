michal strnad nuovo proprietario del viktoria plzen

Il Viktoria Plzen, uno degli avversari della Roma in Europa League, ha cambiato proprietà. L’imprenditore ceco Michal Strnad ha acquisito infatti una quota di maggioranza del club attraverso la sua società Palatua. Secondo Forbes, Strnad vanta un patrimonio di 10,7 miliardi di dollari: è il proprietario del gruppo industriale e tecnologico europeo CSG. Per completare l’operazione manca soltanto l’approvazione dell’UOHS, l’Autorità Antitrust della Repubblica Ceca. Nonostante l’ingresso dei nuovi proprietari, sarà ancora Adolf Sadek il presidente del cda e il massimo dirigente del club. Strnad: «Viktoria Plzen ha storia ricca». 🔗 Leggi su Lettera43.it

