Michael Jordan si presenta in TV tutti notano i suoi occhi | cosa gli sta succedendo

Michael Jordan ha iniziato stanotte la sua collaborazione con la NBC come opinionista sul campionato NBA appena cominciato: in molti hanno notato il colorito dei suoi occhi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

.? ? Le Air Jordan 1 del 1985, indossate da Michael Jordan nella leggendaria ‘Shattered Backboard Game’ giocata proprio qui a Trieste.? ? ? Finite all’asta anni dopo, sono tornate ieri sera nella nostra città insieme al nostro G Vai su Facebook

Jordan in Nba è voce in tv "vorrei magia per tornare in campo" - Già perché la gara inaugurale del campionato di basket americano ha salutato il ritorno di una leggenda: Michael Jordan, stella dei Chicago Bulls con cui ha vinto sei volte il tiolo, ha esordito come ... Secondo msn.com

Michael Jordan debutta su NBC: “MJ: Insights to Excellence” al via nella opening night NBA - Michael Jordan torna sotto i riflettori, questa volta come “special contributor” per NBA on NBC. Si legge su pianetabasket.com

NBA, Michael Jordan sbarca in tv: sarà collaboratore speciale per NBC - L'emittente televisiva NBC ha annunciato che Michael Jordan entrerà a far parte della sua copertura della lega a partire dalla prossima stagione. Si legge su sport.sky.it