Mi sembra un’assoluta mancanza di rispetto

2025-10-22 00:23:00 Calcio spagnolo: Marcellino tecnico Villarreal Ha riconosciuto la superiorità iniziale del City, anche se si è rammaricato che la sua squadra sia entrata in una fase di dubbi a causa del buon inizio del rivale. Anche c cantò aspramente e nella linea che il club aveva fatto in precedenza, la decisione di annullare la partita contro il Barcellona a Miami nel mese di dicembre. “Prima di tutto, voglio congratularmi con il City per la vittoria e Pep Guardiola per il suo grande lavoro. Ci sono due situazioni specifiche all’inizio che ci condizionano. Uno al minuto e un altro al 3 ci hanno fatto sorgere dei dubbi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com