Mi candido con Giorgia Meloni Regionali colpo di scena | scende in campo il big
Un ritorno che nessuno si aspettava, e che già sta facendo parlare l’intera Campania. Dopo mesi lontano dai riflettori, un volto noto della politica decide di rimettersi in gioco: ma cosa l’ha spinto a fare questo passo proprio ora? L’annuncio è arrivato all’improvviso e promette di scuotere gli equilibri in vista delle prossime regionali. Dietro questa decisione c’è una storia fatta di cadute e nuove partenze, di sfide personali e di un legame mai reciso con la propria terra natale. E ora, proprio quando sembrava che il sipario fosse calato, lui sceglie di ripartire dalla sua regione, portando con sé non solo il peso di un recente passato burrascoso, ma anche la voglia di dimostrare qualcosa a tutti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
«Non ve lo dico se mi candido, ma quello che è sicuro è che io controllo, seguo. Ma potete immaginare che prendo dieci anni di vita e li butto al mare?». Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca Continua a leggere nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Il rush finale di Giorgia Meloni: massima allerta sicurezza, cosa sta succedendo - La Premier Giorgia Meloni impegnata a Firenze in vista delle elezioni regionali in Toscana. Riporta newsmondo.it
Elezioni regionali, Cirielli candidato del Centrodestra: sfiderà Fico e Granato - “Il candidato che Fratelli d’Italia sosterrà per la presidenza della Regione Campania è il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli. Come scrive internapoli.it
Chi è Edmondo Cirielli candidato della destra alle elezioni in Campania, perché attende ok di Tajani e Meloni - Edmondo Cirielli potrebbe essere il candidato ideale del centrodestra alle elezioni regionali in Campania: da carabiniere a vice ministro ... Come scrive virgilio.it