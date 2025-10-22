Mi candido con Giorgia Meloni Regionali colpo di scena | scende in campo il big

Caffeinamagazine.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ritorno che nessuno si aspettava, e che già sta facendo parlare l’intera Campania. Dopo mesi lontano dai riflettori, un volto noto della politica decide di rimettersi in gioco: ma cosa l’ha spinto a fare questo passo proprio ora? L’annuncio è arrivato all’improvviso e promette di scuotere gli equilibri in vista delle prossime regionali. Dietro questa decisione c’è una storia fatta di cadute e nuove partenze, di sfide personali e di un legame mai reciso con la propria terra natale. E ora, proprio quando sembrava che il sipario fosse calato, lui sceglie di ripartire dalla sua regione, portando con sé non solo il peso di un recente passato burrascoso, ma anche la voglia di dimostrare qualcosa a tutti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

