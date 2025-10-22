Mi candido capolista in Campania Sangiuliano ufficializza il ritorno in politica
Gennaro Sangiuliano ritorna ufficialmente in campo. A quattordici mesi di distanza dal caso politico-mediatico che lo costrinse alle dimissioni da ministro dei Beni e delle Attività culturali, il giornalista Rai è stato inserito da Fratelli d'Italia nelle liste delle candidature come capolista per le elezioni regionali della Campania che si terranno il 23 e il 24 novembre. " Ho accettato l'invito che mi è venuto dai vertici di Fratelli d'Italia: guiderò la lista al Consiglio regionale della Campania ", afferma l'ex esponente del governo Meloni sciogliendo la riserva in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Regionali in Veneto, Zaia: mi candido capolista in Veneto https://lavocedelnordest.eu/regionali-in-veneto-zaia-mi-candido-capolista-in-veneto/… Campagna elettorale al via da Padova:"Posso capire tutto ma non i veti" - X Vai su X
Elezioni regionali in Veneto, l'annuncio di Zaia: "Mi candido capolista in tutte le province" >> https://buff.ly/YELc3y4 - facebook.com Vai su Facebook
Gennaro Sangiuliano si candida alle elezioni regionali in Campania: "Sarò capolista FdI" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gennaro Sangiuliano si candida alle elezioni regionali in Campania: 'Sarò capolista FdI' ... Lo riporta tg24.sky.it
Alla fine Sangiuliano scioglie le riserve: sarà capolista di FdI in Campania - Dopo diverse smentite, l'ex ministro e attuale corrispondente Rai a Parigi correrà alle regionali. Si legge su ilfoglio.it
Sangiuliano rompe gli indugi: «Mi candido, sarò capolista di FdI» - L'ex ministro della Cultura: «C'e' da riprendere un discorso, né rivalsa né riscatto. ilroma.net scrive