mi candido capolista in campania sangiuliano ufficializza il ritorno in politica

Gennaro Sangiuliano ritorna ufficialmente in campo. A quattordici mesi di distanza dal caso politico-mediatico che lo costrinse alle dimissioni da ministro dei Beni e delle Attività culturali, il giornalista Rai è stato inserito da Fratelli d'Italia nelle liste delle candidature come capolista per le elezioni regionali della Campania che si terranno il 23 e il 24 novembre. " Ho accettato l'invito che mi è venuto dai vertici di Fratelli d'Italia: guiderò la lista al Consiglio regionale della Campania ", afferma l'ex esponente del governo Meloni sciogliendo la riserva in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

