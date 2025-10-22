Mezzo pesante in avaria chiusa provvisoriamente al traffico in direzione Roma la E45

Cesenatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa di un mezzo pesante in avaria in un tratto a doppio senso di marcia, è temporaneamente chiusa al traffico, per chi viaggia in direzione Roma, la E45 nei pressi del km 168,100 in provincia di Forlì Cesena. Ne dà notizia Anas.Per chi viaggia in direzione Roma è prevista l’uscita. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

mezzo pesante avaria chiusaVerghereto, mezzo pesante in avaria sulle E45 - A causa di un mezzo pesante in avaria in un tratto a doppio senso di marcia, è temporaneamente chiusa al traffico, per chi viaggia in direzione Roma, la strada statale 3 bis (E45) “Tiberina” nei ... Da corrierecesenate.it

mezzo pesante avaria chiusaChiusa la 131bis su entrambe le direzioni per un mezzo pesante in avaria - A causa di un mezzo pesante in avaria, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 131 bis “Carlo Felice” al km 14,000, a Bessude, in provincia di Sassari. sassarinotizie.com scrive

mezzo pesante avaria chiusaDisagi all’altezza di Bessude. Traffico deviato verso Thiesi e Ittiri - Sassari A causa di un mezzo pesante in avaria, è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, questa mattina 22 ottobre, la strada statale 131 bis “Carlo Felice” al km 14 a Bessude, in ... Segnala lanuovasardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Mezzo Pesante Avaria Chiusa