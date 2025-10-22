Mezzo pesante in avaria chiusa provvisoriamente al traffico in direzione Roma la E45
A causa di un mezzo pesante in avaria in un tratto a doppio senso di marcia, è temporaneamente chiusa al traffico, per chi viaggia in direzione Roma, la E45 nei pressi del km 168,100 in provincia di Forlì Cesena. Ne dà notizia Anas.Per chi viaggia in direzione Roma è prevista l’uscita. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
