Metro Linea 2 Napoli lavori a Piazza Amedeo e Mergellina | cambia la circolazione dei treni

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Treni cancellati e modifiche alla circolazione per lavori a Piazza Amedeo e Mergellina, lungo la Linea 2 della metropolitana di Napoli. Lo fa sapere RFI. 🔗 Leggi su Fanpage.it

