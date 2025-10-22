Metro Linea 2 Napoli lavori a Piazza Amedeo e Mergellina | cambia la circolazione dei treni

Treni cancellati e modifiche alla circolazione per lavori a Piazza Amedeo e Mergellina, lungo la Linea 2 della metropolitana di Napoli. Lo fa sapere RFI. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Metro Linea 1: dalle ore 19:10 la circolazione riprende sull'intera tratta. - facebook.com Vai su Facebook

UNA LINEA IN MOVIMENTO La Linea C della metropolitana, commissionata da Roma Metropolitane al Contraente Generale Metro C Scpa e già attiva da Monte Compatri/Pantano a San Giovanni, arriverà presto al Colosseo. Roma Capitale? punta sul tra - X Vai su X

Napoli, lavori sulla linea 2 della metropolitana: treni limitati a Campi Flegrei e Gianturco - Modifiche alla circolazione dei treni della Metro Linea 2 di Napoli per lavori di potenziamento infrastrutturale da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) presso le stazioni ... msn.com scrive

Rapine sui treni della Linea 2 tra Pozzuoli e Bagnoli, in due in carcere - Un 41enne e un 37enne sono stati arrestati dalla Polizia: sono accusati di due rapine aggravate a bordo dei treni della Metropolitana della Linea 2 di ... Come scrive fanpage.it

Linea 2, lavori in stazione Piazza Amedeo e Mergellina: cambiano orari dei treni - L'articolo Linea 2, lavori in stazione Piazza Amedeo e Mergellina: cambiano orari dei treni proviene da OttoPagine. Secondo msn.com