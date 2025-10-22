Metro Linea 1 ferma tra Piscinola e Chiaiano | danni al camminatoio istituite navette bus
Metro Linea 1 ferma tra Piscinola e Chiaiano per danni al camminatoio dalle 6 di questa mattina. Istituite le navette bus. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Metro Linea 1: dalle ore 19:10 la circolazione riprende sull'intera tratta. - facebook.com Vai su Facebook
#Roma, #metroB, #busnavetta Linea : Metro B Per soccorso a viaggiatore, servizio bus sostitutivo nella tratta Castro Pretorio/Basilica San Paolo, in entrambe le direzioni. - X Vai su X
Metro Linea 1 ferma tra Piscinola e Chiaiano: danni al camminatoio, istituite navette bus - Metro Linea 1 ferma tra Piscinola e Chiaiano per danni al camminatoio dalle 6 di questa mattina. Secondo fanpage.it
Metro Napoli Linea 1 22 ottobre: disservizi a Piscinola, attivata navetta per Chiaiano - Disagi sulla Metro Linea 1 a Napoli: stop a Piscinola verso il Centro Direzionale. Come scrive napolike.it
Metro Napoli, Linea 1 chiusa in anticipo per 4 giorni: test in vista dell’apertura della stazione Tribunale - Metro Napoli, Linea 1 chiusa in anticipo per 4 giorni: test in vista dell’apertura della stazione Tribunale. Secondo 2anews.it