Metro Linea 1 ferma tra Piscinola e Chiaiano | danni al camminatoio istituite navette bus

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Metro Linea 1 ferma tra Piscinola e Chiaiano per danni al camminatoio dalle 6 di questa mattina. Istituite le navette bus. 🔗 Leggi su Fanpage.it

