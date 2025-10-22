Meteorite da 1,2 kg caduto sulle alture di Sestri certificazione ufficiale | l' evento

Genovatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Dalle stelle al monte Gazzo" questo il titolo scelto per la ‘certificazione’ di un evento più unico che raro avvenuto sopra Sestri Ponente. Qualche tempo fa, infatti, un meteorite dal peso di circa 1,2 kg, è stato rinvenuto sul suolo genovese, a poca distanza dalla sede dell'osservatorio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

