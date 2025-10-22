Mercoledì all’insegna della spiccata instabilità. Al mattino rovesci e qualche temporale tra Trapanese, Palermitano e Agrigentino; nel pomeriggio fenomeni in estensione verso le aree interne del centro-oriente e lungo la fascia tirrenica fino al Messinese, con possibili sconfinamenti verso l’arcipelago delle Eolie.Le temperature scendono di qualche grado rispetto ai giorni scorsi. Venti in prevalenza occidentali . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Meteo Sicilia mercoledì 22 ottobre 2025: instabilità diffusa, calo termico e venti occidentali