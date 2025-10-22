Meteo Roma del 22-10-2025 ore 06 | 15
meteo venerdì Turati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità compatta con deboli precipitazioni sull'Emilia Romagna e Triveneto al pomeriggio ancora c'è il coperchio ovunque con piogge e relegate a Valle d'Aosta e friuli-venezia Giulia in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo uggioso con precipitazioni sui medesimi al centro cieli coperti sia al mattino che al pomeriggio con piogge diffuse carattere moderato in serata precipitazioni in esaurimento nella notte qualche fenomeno peso sulla Toscana al sud Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi comunque coperto tra Molise campagna al pomeriggio attese precipitazioni tra Campania e Basilicata qualche pioggia anche sui settori meridionali delle isole maggiori in serata e nottata ancora piogge sulle regioni localmente sulle Isole maggiori temperature minime rialzo massime in lieve calo al centro stabilimento sul resto della penisola le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo
