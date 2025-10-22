Meteo | Previsioni per giovedì 23 ottobre

A Modena domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3232m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it