Meteo | Previsioni per giovedì 23 ottobre
A Modena domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3232m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
È ancora allerta meteo in diverse regioni d’Italia, a causa del persistere della perturbazione che ha già portato a situazioni critiche dall’inizio della settimana, soprattutto in Toscana. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 22 ottobre 2025 #meteo #previsioni Vai su Facebook
Che tempo farà la prossima settimana? #meteo #previsioni - X Vai su X
Previsioni meteo giovedì 23 ottobre, a Milano e in Lombardia piogge forti, migliora venerdì - Giovedì, a Milano avremo un tempo compromesso dalle piogge, anche moderate o forti. Segnala milano.corriere.it
Meteo per i Prossimi Giorni: Italia nel mirino di altre perturbazioni, ecco dove pioverà di più - GIOVEDI' LA PRIMA PERTURBAZIONE Una prima perturbazione si sta già avvicinando all’Italia e transiterà nella giornata di Giovedì 23 Ottobre, quando il meteo subirà un rapido peggioramento. Secondo ilmeteo.it
Meteo Avviso: Giovedì Vortice sull'Italia, porterà Pioggia battente, Temporali autorigeneranti e anche Neve - Gli ultimi aggiornamenti hanno confermato la discesa di una vasta area di bassa pressione (tempesta) dal Nord Europa, sospinta da masse d'aria di origine polare. Lo riporta ilmeteo.it