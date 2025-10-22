Meteo oggi allerta arancione in Toscana L’esperto | Difficile prevedere eventi estremi

Un’ondata di maltempo si è abbattuta ieri sulla Toscana, in particolare sull’area di Massa Carrara. Le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate fin dall’alba per le forti piogge. E, lungo la via Aurelia, nella zona di Fossone, hanno salvato una famiglia rimasta bloccata in casa per lo straripamento di un canale. Sia a Carrara che a Massa le scuole sono state chiuse. A Carrara "ci sono stati diversi allagamenti. Chiediamo alla popolazione prudenza", ha detto la sindaca Serena Arrighi. Piogge fino a 131 millimetri caduti in sei ore a Carrara, dove il sistema della Protezione civile regionale è intervenuto per alcuni allagamenti e preoccupa il livello del fiume Carrione, costantemente monitorato: l’invito è ad allontanarsi dagli argini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

