Meteo Milano e Lombardia le previsioni del 23 al 26 ottobre Torna la pioggia ma il weekend forse è salvo

Milano, 22 ottobre 2025 – La tregua di oggi dalla pioggia, (a parte qualche debole precipitazione su val d’Ossola e Canton Ticino) non durerà a lungo. Il tempo in Lombardia resta instabile a causa della presenza di un flusso occidentale in quota che apporta umidità sulla regione. Molte nubi, poi una circolazione depressionaria sull’Europa settentrionale porterà una breve fase più instabile domani – giovedì 23 – con afflusso di intense correnti sudoccidentali. Venerdì si registrerà invece un miglioramento, con una fase più stabile fino a martedì 27 con precipitazioni poco probabili, concentrate maggiormente sui rilievi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Meteo Milano e Lombardia, le previsioni del 23 al 26 ottobre. Torna la pioggia ma il weekend (forse) è salvo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Milano tra pioggia e freddo: ecco le previsioni meteo fino a fine ottobre -> https://tinyurl.com/4kw7nnn7 - facebook.com Vai su Facebook

Allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico fino alla mezzanotte di domani, sabato 27 settembre. ?https://tinyurl.com/4h4pd6pd - X Vai su X

Previsioni meteo giovedì 23 ottobre, a Milano e in Lombardia piogge forti, migliora venerdì - Giovedì, a Milano avremo un tempo compromesso dalle piogge, anche moderate o forti. Lo riporta milano.corriere.it

Meteo Milano – Tempo stabile sulla Lombardia, ma domani arriva il maltempo; le previsioni - Campo barico mediamente livellato attorno ai 1020 hPa garantirà condizioni meteo stabili su gran parte d’Italia. Come scrive centrometeoitaliano.it

Meteo Milano – Tempo uggioso e umido, peggioramento da domani con precipitazioni e crollo termico - Una profonda circolazione depressionaria, posizionata tra l'Atlantico e le Isole Britanniche, spinge correnti umide e ? Scrive centrometeoitaliano.it