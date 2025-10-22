Meteo Milano e Lombardia le previsioni del 23 al 26 ottobre Torna la pioggia ma il weekend forse è salvo

Milano, 22 ottobre 2025 – La tregua di oggi dalla pioggia, (a parte qualche debole precipitazione su val d’Ossola e Canton Ticino) non durerà a lungo. Il tempo in Lombardia resta instabile a causa della presenza di un flusso occidentale in quota che apporta umidità sulla regione. Molte nubi, poi una circolazione depressionaria sull’Europa settentrionale porterà una breve fase più instabile domani – giovedì 23 – con afflusso di intense correnti sudoccidentali. Venerdì si registrerà invece un miglioramento, con una fase più stabile fino a martedì 27 con precipitazioni poco probabili, concentrate maggiormente sui rilievi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

