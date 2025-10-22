Meteo le previsioni in Campania per mercoledi 22 ottobre 2025
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledi 22 ottobre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 9356m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 9mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Argomenti simili trattati di recente
È ancora allerta meteo in diverse regioni d’Italia, a causa del persistere della perturbazione che ha già portato a situazioni critiche dall’inizio della settimana, soprattutto in Toscana. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 22 ottobre 2025 #meteo #previsioni - facebook.com Vai su Facebook
Che tempo farà la prossima settimana? #meteo #previsioni - X Vai su X
Meteo, due perturbazioni sull'Italia tra oggi e domani: le zone a rischio maltempo da mercoledì 22 ottobre - Oggi gli ultimi effetti della perturbazione numero 4 di ottobre, che porterà piogge in molte regioni, e domani arriva la numero 5. Come scrive meteo.it
Meteo, 21-22 ottobre con nuove piogge in vista: le previsioni - Correnti atlantiche portano perturbazioni sull'Italia con fasi piovose. Secondo meteo.it
Meteo, allerta maltempo per nubifragi: le regioni a rischio. Le previsioni - Questa la valutazione geli esperti meteo che sottolineano lo spostamento delle piogge anche verso le regioni del Centro, in particolare que ... Segnala tg24.sky.it