È in arrivo una perturbazione veloce e molto intensa con venti di burrasca e temporali. Arpal ha emesso un avviso di allerta. Ma attenzione anche al mare: possibili mareggiate e trombe marine. Le disposizioni a Genova. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Meteo in Liguria, allerta arancione per temporali dalle 10 di oggi sul Centro e sul Levante. Scuole aperte a Genova, chiuse a Savona e La Spezia | Previsioni