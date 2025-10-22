Meteo in Liguria allerta arancione per temporali dalle 10 di giovedì sul Centro e sul Levante Scuole aperte a Genova chiuse a Savona e La Spezia | Previsioni

Ilsecoloxix.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È in arrivo una perturbazione veloce e molto intensa con venti di burrasca e temporali. Arpal ha emesso un avviso di allerta. Ma attenzione anche al mare: possibili mareggiate e trombe marine. Le disposizioni a Genova. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

meteo in liguria allerta arancione per temporali dalle 10 di gioved236 sul centro e sul levante scuole aperte a genova chiuse a savona e la spezia previsioni

© Ilsecoloxix.it - Meteo in Liguria, allerta arancione per temporali dalle 10 di giovedì sul Centro e sul Levante. Scuole aperte a Genova, chiuse a Savona e La Spezia | Previsioni

Argomenti simili trattati di recente

meteo liguria allerta arancioneMeteo, allerta arancione in Liguria: scuole chiuse giovedì. Ecco dove - Un fronte perturbato, anche piuttosto intenso, interesserà nella giornata di domani, 23 ottobre, anche la Liguria. tg24.sky.it scrive

meteo liguria allerta arancioneMaltempo, scuole chiuse in Liguria per allerta arancione domani giovedì 23 ottobre: i comuni interessati - Stop alle lezioni in alcuni comuni della Liguria per allerta meteo arancione della Protezione civile, tra ... Scrive fanpage.it

meteo liguria allerta arancioneAllerta meteo Liguria arancione, domani 23 ottobre 2025/ Scuole chiuse a Genova e La Spezia - Allerta meteo Liguria arancione: la giornata di domani, 23 ottobre 2025, potrebbe essere particolarmente difficoltosi per i liguri ... Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Meteo Liguria Allerta Arancione