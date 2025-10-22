Meteo in Liguria allerta arancione per temporali dalle 10 del 23 ottobre sul Centro e sul Levante Scuole aperte a Genova | Previsioni

Ilsecoloxix.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È in arrivo sulla Liguria una perturbazione veloce e molto intensa con venti di burrasca e temporali. Arpal ha emesso un avviso di allerta. Ma attenzione anche al mare: possibili mareggiate e trombe marine. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

