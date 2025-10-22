Meteo Giuliacci pioggia vento e neve | la data da cerchiare in rosso

Pioggia, vento e neve: una forte ondata di maltempo toccherà l'Italia nei prossimi giorni. La fase di instabilità è cominciata lunedì 20 ottobre e ancora oggi si porta dietro qualche strascico. Lo si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it. Oggi, mercoledì 22 ottobre, gli effetti dell'ultima perturbazione che ha interessato la Penisola inizieranno ad attenuarsi, ma continueranno comunque a provocare ancora un po' di instabilità al Centro-Sud. La giornata di oggi, dunque, sarà molto nuvolosa e a tratti anche piovosa, soprattutto al Centro e nel basso versante tirrenico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

