Il maltempo che in queste ore sta investendo parte dell'Italia, attraverso un fronte perturbato, anche piuttosto intenso, interesserà nella giornata di domani, 23 ottobre, anche la Liguria. Sono previsti temporali, forti raffiche di vento e mareggiate, con possibili grandinate e trombe marine. Data la situazione l'Arpal ha emesso un'allerta arancione dalle 10 alle 18 sul centro-levante (zone B-C-E, con i bacini grandi di C fino alle 20), preceduta da una gialla dalle 8 alle 10. Gialla sarà anche l'allerta, sempre per il 23 ottobre, prevista dalle 8 alle 15 sul centro-ponente (zone A-D). Arenzano, Campomorone, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cogoleto, Sestri Levante sono i primi Comuni che, a seguito dell'allerta, hanno già deciso di chiudere le scuole nella giornata di domani. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Meteo, allerta arancione in Liguria: scuole chiuse giovedì. Ecco dove