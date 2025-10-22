met su il sipario parte dal lavoro la nuova stagione

Teatro Metasasio pronto al debutto. Ad inaugurare la nuova stagione da domani a domenica in prima nazionale sarà Prendre soin, prima parte di una trilogia sulla disuguaglianza ideata e diretta dallo scrittore e regista britannico Alexander Zeldin, considerato il Ken Loach del teatro per il suo approccio naturalistico e la sua idea di un teatro il più vicino possibile alla crudezza della realtà (spettacoli cpme di consueto nei feriali 20.45, sabato 19.30, domenica 16.30). Coprodotto dal Teatro Metastasio insieme a Compagnie A Zeldin, Théâtre National de Strasbourg, Théâtre des Célestins, Le Volcan - Scène Nationale du Havre, lo spettacolo con pungente sincerità e umorismo nero mostra le storie di una classe invisibile mettendo in scena alcuni addetti alle pulizie notturni in una macelleria industriale, tutti impiegati in un’agenzia di lavoro interinale con contratti a zero ore, reietti della società moderna, sfruttati senza pietà, pedine di un sistema economico segnato da precarietà del lavoro, subappalti, lavoro temporaneo e contratti a breve termine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

