Mestre sempre più condòmini chiedono sbarramenti anti-intrusione

Un tempo erano le vie delle passeggiate, frequentate da famiglie e bambini. Adesso sono invase da delinquenti e sbandati. Mestre, terraferma veneziana, fa i conti con il degrado, trasformandosi giorno dopo giorno in una specie di prigione, tra cancelli, inferriate, filo spinato a protezione di case e condomini. E sempre più inquilini chiedono sbarramenti anti-intrusione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

