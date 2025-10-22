Messina i dipendenti di Palazzo Zanca dichiarano lo stato d' agitazione
Proclamazione dello stato di agitazione e rottura delle relazioni sindacali. Sono le due decisioni chiave e più “rumorose” deliberate dall’assemblea dei dipendenti comunali, convocata dalle funzioni pubbliche di Cgil, Cisl e Uil, insieme a Csa e Silpol, che si è tenuta ieri mattina in un gremito e “caldo” salone delle bandiere di Palazzo Zanca, proprio mentre Cateno De Luca, qualche. 🔗 Leggi su Feedpress.me
