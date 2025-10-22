Messina i dipendenti di Palazzo Zanca dichiarano lo stato d' agitazione

Feedpress.me | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proclamazione dello stato di agitazione e rottura delle relazioni sindacali. Sono le due decisioni chiave e più “rumorose” deliberate dall’assemblea dei dipendenti comunali, convocata dalle funzioni pubbliche di Cgil, Cisl e Uil, insieme a Csa e Silpol, che si è tenuta ieri mattina in un gremito e “caldo” salone delle bandiere di Palazzo Zanca, proprio mentre Cateno De Luca, qualche. 🔗 Leggi su Feedpress.me

messina i dipendenti di palazzo zanca dichiarano lo stato d agitazione

© Feedpress.me - Messina, i dipendenti di Palazzo Zanca dichiarano lo stato d'agitazione

News recenti che potrebbero piacerti

messina dipendenti palazzo zancaMessina, i dipendenti di Palazzo Zanca dichiarano lo stato d'agitazione - Sono le due decisioni chiave e più “rumorose” deliberate dall’assemblea ... Si legge su gazzettadelsud.it

messina dipendenti palazzo zancaPalazzo Zanca, sindacati e dipendenti sul piede di guerra - Un salone delle Bandiere gremito di dipendenti pubblici fino a scoppiare per “le annose problematiche ancora aperte e chiuse nel cassetto del Direttore Generale come il regolamento lavoro agi ... Lo riporta letteraemme.it

messina dipendenti palazzo zancaMessina, concluso a Palazzo Zanca il corso ai nuovi dipendenti sul piano di emergenza e il sistema di Protezione Civile - Si è concluso oggi, a Palazzo Zanca, il corso formativo rivolto ai nuovi dipendenti del Comune di Messina dedicato al Piano di Emergenza Comunale e alle buone norme comportamentali da adottare in caso ... Si legge su strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Messina Dipendenti Palazzo Zanca