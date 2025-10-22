Meret Napoli addio a gennaio? Quella big ha contattato l’agente per acquistarlo già in inverno I dettagli e le possibilità di chiudere l’operazione

22 ott 2025

Meret Napoli, addio in vista? Il Milan osserva da vicino il portiere azzurro. I rossoneri starebbero pensando a lui per il dopo Maignan La situazione di Alex Meret al Napoli si fa sempre più complicata. Dopo aver contribuito in maniera significativa ai due ultimi Scudetti conquistati dagli azzurri, il portiere friulano sembra essere finito ai . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Meret Napoli, addio a gennaio? Quella big ha contattato l’agente per acquistarlo già in inverno. I dettagli e le possibilità di chiudere l’operazione

