Mercoledì di Champions senza gloria per le italiane | ko di misura per la Juve col Real 0-0 tra Atalanta e Slavia Praga

Feedpress.me | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

REAL MADRID-JUVENTUS 1-0 MARCATORE: 12' st Bellingham. REAL MADRID (4-3-3): Courtois 7; Valverde 6, Militao 6.5, Asencio 7 (43' st Gonzalo sv), Carreras 6.5; Bellingham 7, Tchouameni 6, Guler 6.5 (29' st Camavinga 6); Diaz 6.5 (39' st Mastantuono sv), Mbappé 6.5, Vinicius 7 (39' st Fran Garcia sv). In panchina: Lunin, Gonzalez, Endrick, Rodrygo, Mendy, Pitarch. Allenatore: Alonso 6.5. JUVENTUS (3-5-2). 🔗 Leggi su Feedpress.me

