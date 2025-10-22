Mercato Napoli svolta Meret | c’è una big di Serie A possibile assalto già a gennaio

Nella disfatta di Eindhoven non è esente da colpe Vanja Milinkovic-Savic che, però, è sempre più titolare nel Napoli di Antonio Conte. Il portiere serbo ha collezionato la sua terza presenza da titolare consecutiva in Champions League. L’ultima volta che Alex Meret è sceso in campo, invece, risale alla sconfitta in casa del Milan del 28 settembre. Il portiere azzurro è sempre più ai margini del progetto e potrebbe salutare in estate. Su di lui ci sarebbe proprio il club rossonero. Milan su Meret: il Napoli pensa alla cessione. Secondo quanto riportato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, la società meneghina avrebbe messo gli occhi su Alex Meret in vista dell’addio di Mike Maignan. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mercato Napoli, svolta Meret: c’è una big di Serie A, possibile assalto già a gennaio

Argomenti simili trattati di recente

"Lo consideriamo acquistato": è arrivato un annuncio di MERCATO sul Napoli ? - facebook.com Vai su Facebook

Mercato Napoli, chi ha convinto di più? De Bruyne top, si aspetta Lang #SkySport #Napoli #SerieA #SkyCalciomercato - X Vai su X

Calciomercato Napoli: Meret e un futuro da scrivere - Alex Meret, portiere titolare del Napoli campione d'Italia, continua ad essere messo in discussione, ma questo non sembra ... Segnala calcioline.com

Napoli, svolta tra i pali: senza Gattuso Ospina andrà via, il club vuole puntare su Meret - Tra David Ospina ed Alex Meret Rino Gattuso ha un preferito e lo si è capito da tempo: il colombiano, più abile del collega nel gioco coi piedi e, ... Da m.tuttomercatoweb.com

Mercato Napoli: Alex Meret se ne sarebbe potuto andare - Savic e il contratto a lungo in scadenza, Alex Meret si è visto recapitare almeno 4 offerte per lasciare Napoli. Secondo msn.com