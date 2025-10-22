Mercato loggiati di carta hobbysti Castelfranco e le tante iniziative | Occasioni per vivere il paese

CASTELFRANCO Mercato straordinario, Castelibri con Loggiati di Carta, mercatino dell’artigianato e dell’hobbistica. Domenica di eventi a Castelfranco per una giornata di festa che, come gli anni scorsi, richiamerà tantissima gente. "Il Comune sta allestendo l’ottava edizione del mercato straordinario – si legge in una nota – Una giornata che porterà ambulanti ed espositori in tutto il paese. Il mercato straordinario composto perlopiù da commercianti di generi non alimentari e alimentari, ambulanti che vendono abbigliamento di qualità, generi vari, panini e dolciumi, si snoderà dal semaforo all’inizio della via Francesca Nord fino a piazza XX Settembre dove nella stessa giornata sono previste le manifestazioni culturali organizzate dalla biblioteca comunale con la fiera dei vari editori Loggiati di carta nell’ambito del festival della lettura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mercato, loggiati di carta, hobbysti. Castelfranco e le tante iniziative: "Occasioni per vivere il paese"

