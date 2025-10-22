Mercato Juve Comolli mette nel mirino il talento dell’Osasuna | già lanciata la sfida ai top club di Premier League! Ultimissime

Mercato Juve, i bianconeri a caccia del dopo-Bremer: nel mirino un giovane difensore dell’Osasuna, ma la Premier League è in agguato. L’infortunio di Gleison Bremer ha stravolto i piani e acceso i radar del mercato. La Juventus è alla disperata ricerca di un difensore centrale di livello per gennaio e, accanto ai nomi più noti di Skriniar e Kim, spunta una nuova, intrigante pista che porta in Spagna. Secondo indiscrezioni riportate dal portale specializzato Fichajes.com, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su un giovane talento dell’ Osasuna. Mercato Juve: l’identikit del nuovo obiettivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, Comolli mette nel mirino il talento dell’Osasuna: già lanciata la sfida ai top club di Premier League! Ultimissime

News recenti che potrebbero piacerti

La Juventus ha bruciato 286 milioni sul mercato: quale nuovo acquisto è stato più deludente dal 2022 ad oggi? Quasi 300 milioni bruciati in meno di tre anni. Era l’inverno 2022 quando la Juventus si trovò a fare i conti con le dimissioni dell’intero Cda i - facebook.com Vai su Facebook

MEZZOGIORNO #MERCATO #JUVE SOTTO ESAME HA RAGIONE #COMOLLI O HA RAGIONE #TUDOR? 20 GIORNI PER IL MISTER, PARLA #DANILO #NEWS #ULTIMISSIME #ZAMPINI #MOMBLANO ? ALLE ORE 12.00 LIVE SU YOUTUBE htt - X Vai su X

Juve, Cassano punge Comolli: 'E' arrivato come il salvatore ma ha fatto un mercato osceno' - Nelle scorse ore Antonio Cassano è intervenuto come di consueto ai microfoni di Viva el Futbol e parlando del momento negativo della Juventus, ha assolto da ogni responsabilità Igor Tudor, puntando ... Secondo it.blastingnews.com

Tudor, divergenze con Comolli sul mercato: Giuntoli aveva promesso 2 campioni al tecnico croato - Igor Tudor, tecnico della Juventus, non sarebbe rimasto soddisfatto dal mercato estivo fatto dall'ad Comolli: come riportato da "Gazzetta. Si legge su tuttojuve.com

Juventus, non solo Tudor: Comolli sotto accusa. Gli errori di mercato e la promessa mancata su Kolo Muani - Juventus, attacco in crisi: Openda e David deludono, confronto tra Tudor e Comolli sul mercato. Da sport.virgilio.it