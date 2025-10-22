Mercato Juve Comolli mette nel mirino il talento dell’Osasuna | già lanciata la sfida ai top club di Premier League! Ultimissime

Juventusnews24.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Juve, i bianconeri a caccia del dopo-Bremer: nel mirino un giovane difensore dellOsasuna, ma la Premier League è in agguato. L’infortunio di  Gleison Bremer  ha stravolto i piani e acceso i radar del mercato. La  Juventus  è alla disperata ricerca di un difensore centrale di livello per gennaio e, accanto ai nomi più noti di  Skriniar  e  Kim, spunta una nuova, intrigante pista che porta in Spagna. Secondo indiscrezioni riportate dal portale specializzato  Fichajes.com, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su un giovane talento dell’ Osasuna. Mercato Juve: l’identikit del nuovo obiettivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mercato juve comolli mette nel mirino il talento dell8217osasuna gi224 lanciata la sfida ai top club di premier league ultimissime

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, Comolli mette nel mirino il talento dell’Osasuna: già lanciata la sfida ai top club di Premier League! Ultimissime

News recenti che potrebbero piacerti

mercato juve comolli metteJuve, Cassano punge Comolli: 'E' arrivato come il salvatore ma ha fatto un mercato osceno' - Nelle scorse ore Antonio Cassano è intervenuto come di consueto ai microfoni di Viva el Futbol e parlando del momento negativo della Juventus, ha assolto da ogni responsabilità Igor Tudor, puntando ... Secondo it.blastingnews.com

mercato juve comolli metteTudor, divergenze con Comolli sul mercato: Giuntoli aveva promesso 2 campioni al tecnico croato - Igor Tudor, tecnico della Juventus, non sarebbe rimasto soddisfatto dal mercato estivo fatto dall'ad Comolli: come riportato da "Gazzetta. Si legge su tuttojuve.com

mercato juve comolli metteJuventus, non solo Tudor: Comolli sotto accusa. Gli errori di mercato e la promessa mancata su Kolo Muani - Juventus, attacco in crisi: Openda e David deludono, confronto tra Tudor e Comolli sul mercato. Da sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Mercato Juve Comolli Mette