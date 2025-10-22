Mercato Inter Luka Sucic cugino di Petar interessa a Chivu

Alla scoperta di Luka Sucic Petar Sucic si è rapidamente inserito nello schema tattico di Cristian Chivu, ma l’Inter continua a guardare con interesse al mercato balcanico. Nel mirino dei nerazzurri c’è Luka Sucic, talento classe 2002 della Real Sociedad, giocatore in ascesa nel panorama europeo e già protagonista con L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Mercato Inter, Luka Sucic (cugino di Petar) interessa a Chivu

