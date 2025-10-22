Meraviglia idee e connessioni sul palco del Goldoni per la nuova edizione di TEDxVenezia
Fervono i preparativi per la nuova edizione di TEDxVenezia, versione locale del noto format di conferenze americane famose in tutto il mondo. Molte le novità presenti anche per questa edizione, che si terra? il 16 novembre 2025 al Teatro Goldoni.«La scelta del Teatro Goldoni rappresenta un. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
