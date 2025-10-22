Mensa scolastica scadente il Comune | Scattano multe e controlli

Mensa scolastica in ritardo e di scarsa qualità. La bomba è esplosa nei territori della decima (Bagnoli-Fuorigrotta) e della sesta Municipalità, come denunciato in un videoservizio da NapoliToday. Pasti portati fuori tempo massimo e che arrivano a scuola in condizioni pietose, questo hanno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it