Meno tasse spunta il numero magico | manovra da 210 e lode Taglio Irpef da record per 14 milioni di italiani

Il numeretto magico è uscito fuori e fa ben sperare, sembra congruo, nobile, un numero da laurea con il massimo dei voti: 210 euro, una manovra da 210 e lode, potremmo dire. Il taglio dell’aliquota Irpef dal 35% al 33% per lo scaglione dei redditi che va da 28mila a 50mila euro è un “intervento che coinvolge circa 13,6 milioni di contribuenti”, si legge nella relazione tecnica della manovra. “In base alle elaborazioni effettuate con il modello di microsimulazione Irpef – spiega il documento – si stima una variazione di gettito Irpef di competenza annua pari a circa -2.962,5 milioni di euro e di -2,5 e -1,0 milioni di euro, rispettivamente, di addizionale regionale e comunale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

