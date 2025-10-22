Roma, 22 ott – Siamo nel 1932, in Inghilterra. E uno scrittore sulla quarantina ha appena pubblicato un romanzo fantascientifico che, per il suo tempo, non poteva essere più inattuale. L’autore si chiamava Aldous Huxley e il suo romanzo era Brave New World, tradotto in genere come “ Il Mondo Nuovo ”. L’amara satira di Orwell. Difatti, di lì a pochi anni, la letteratura fantascientifica e distopico-politica sarà quasi completamente egemonizzata da Eric Arthur Blair, alias George Orwell. Il perché del maggior successo, almeno al momento della pubblicazione, dei romanzi di Orwell rispetto a quello di Huxley – che pure era stato maestro di Orwell a Eton – è presto detto: Orwell tratteggia una satira amara del totalitarismo in un momento storico in cui è appena finito il secondo conflitto mondiale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Meno Orwell, più Huxley: il “Mondo Nuovo” è già qui