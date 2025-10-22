Meno frutta e verdura per il 40% degli italiani colpa dei prezzi e della mancanza di tempo
Il 40% delle famiglie ha ridotto gli acquisti di frutta e verdura nell’ultimo anno per l’aumento dei prezzi e la mancanza di tempo e quasi una su tre dichiara di aver modificato la dieta privilegiando alimenti a più lunga conservazione. Una 'frattura alimentarè che separa chi può permettersi una dieta sana e bilanciata da chi, pur volendola, non riesce più a sostenerne i costi. Ciononostante,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
