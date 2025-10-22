Mengoni e il suo viaggio dell’anima L’Astronave abbraccia il guerriero

C'è molto più dell'Essenziale nel poderoso allestimento scenografico che accoglie Marco Mengoni sul palco dell'Arena. Il guerriero entra in scena come un sacerdote che dall'alto di un cumulo di granito, vestito di bianco, intona Ti ho voluto bene veramente di fronte a una platea di sudditi osannanti che riempiono l'Astronave in ogni suo spazio. Sul palco, che si proietta con una lunga passerella fino a raggiungere il cuore del parterre, figure ugualmente vestite di bianco si muovono compassate come in attesa delle parole del messia. Alle sue spalle un maxischermo che riempie il palco in quasi tutta la lunghezza, mostra paesaggi lunari e lagune avvolte nella nebbia.

