Tra il 2008 ed il 2011 Jeremy Menez ha vestito la maglia della Roma, vivendo anche le emozioni contrastanti della stagione 2010 in cui svanì il sogno Scudetto contro la Sampdoria. Di questo e di altri temi ha parlato l’ex attaccante giallorosso in un’intervista concessa ad Ultimo Uomo. Queste le sue parole, a partire dallo splendido gol con l’Udinese nella sua ultima stagione nella Capitale: “Me lo ricordo bene perché c’era Mehdi Benatia all’Udinese, che è mio amico. Prendo la palla di petto e c’è Checco (Totti, ndr) vicino a me, vado avanti e non guardo nessuno. È stato bellino dai”. Sul ricordo del famoso Roma-Sampdoria: “È stata una partita bella e brutta contemporaneamente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Menez: “A Roma c’è un’atmosfera diversa, è più complicato vincere”