Meloni | non invieremo soldati in Ucraina

Servizitelevideo.rai.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

10.26 "Pieno sostegno a Kiev, ma l'Italia non invierà soldati in territorio ucraino". Così il premier Meloni al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. "Contiamo di proseguire il lavoro che stiamo conducendo, con gli Stati Uniti che, come ho sempre detto, devono essere parte integrante di questi sforzi per definire garanzie di sicurezza robuste, credibili, efficaci nella loro capacità di deterrenza, per Kiev e per tutti noi. Sull'Ucraina la nostra posizione non cambia e non può cambiare". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

meloni invieremo soldati ucrainaMeloni al Senato: “L’Italia non invierà soldati in Ucraina” - Le comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo. Si legge su msn.com

meloni invieremo soldati ucrainaMeloni: 'Pieno sostegno a Kiev, l'Italia non invierà soldati in territorio ucraino' - "L'Italia non prevede l'invio di soldati nel territorio ucraino". Da ansa.it

meloni invieremo soldati ucrainaMeloni: sostegno fermo all’Ucraina, ma la pace deve essere giusta. Pronti a contribuire alla stabilità in Medio Oriente” - L’intervento della premier In vista del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre: nessun invio di truppe italiane a Kiev, apertura, invece, a una possibile partecipazione a una forza internazionale di st ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Meloni Invieremo Soldati Ucraina