Meloni | non invieremo soldati in Ucraina
10.26 "Pieno sostegno a Kiev, ma l'Italia non invierà soldati in territorio ucraino". Così il premier Meloni al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. "Contiamo di proseguire il lavoro che stiamo conducendo, con gli Stati Uniti che, come ho sempre detto, devono essere parte integrante di questi sforzi per definire garanzie di sicurezza robuste, credibili, efficaci nella loro capacità di deterrenza, per Kiev e per tutti noi. Sull'Ucraina la nostra posizione non cambia e non può cambiare". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
