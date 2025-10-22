Meloni verso consiglio Ue il piano per Gaza | Non riconosciamo la Palestina

Alla vigilia del Consiglio europeo, Giorgia Meloni ribadisce le proprie posizioni in merito a Ucraina e Palestina. Le prime parole riguardano il modo in cui l’Italia si presenta al vertice: forte di tre anni di lavoro e con un “ritrovato protagonismo internazionale”. Meloni parla anche di indicatori economici solidi, che a suo dire portano l’Italia “in serie A”. In questo modo, il Paese si presenta con autorevolezza al tavolo del Consiglio europeo. Il discorso prosegue concentrandosi sulla politica estera, in uno scenario internazionale complesso. Non può mancare un riferimento all’accordo firmato a Sharm el-Sheikh, con i ringraziamenti ai mediatori politici e diplomatici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Meloni verso consiglio Ue, il piano per Gaza: “Non riconosciamo la Palestina”

Landini, nel definire ‘cortigiana’ il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non solo offende una donna, ma evidenzia, nella sua volgarità, il totale disprezzo verso le Istituzioni. Mi aspetto posizioni da chi sventola bandiere di uguaglianza, parità di genere, diss Vai su Facebook

Landini ha chiamato Giorgia Meloni “cortigiana”. Un insulto sessista, volgare e indegno. Non è solo un attacco personale, ma una mancanza di rispetto verso la prima donna Presidente del Consiglio e verso le istituzioni repubblicane. Si dimetta. #Meloni - X Vai su X

