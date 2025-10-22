Meloni va via al termine della sua replica discussione su Consiglio europeo in Aula a Montecitorio – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 La discussione in vista del Consiglio europeo a Bruxelles e l’intervento della Presidente del Consiglio in Aula a Monteciorio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

#inonda Giovanni Floris è tornato a commentare lo scontro tra Giorgia Meloni e Maurizio Landini sul termine "cortigiana". - facebook.com Vai su Facebook

Via libera alla manovra da oltre diciotto miliardi, Meloni: "Seria ed equilibrata" - A illustrare la manovra, al termine del Consiglio dei ... Secondo iltempo.it

Meloni, il suo governo è il terzo più longevo nella storia della Repubblica : «Continueremo a lavorare per gli elettori» - L'esecutivo guidato dalla leader di Fdi scavalla i mille giorni e diventa il terzo più longevo della storia repubblicana. Da tg.la7.it

Manovra 2026 perché Meloni parla di priorità a salari, famiglia e sanità: cosa ha deciso il Governo - L’Esecutivo rivendica salari più leggeri sul piano fiscale, famiglie al centro di un pacchetto che unisce trasferimenti e rimodulazioni dell’ISEE, sanità rafforzata con più assunzioni e trattamenti ec ... Come scrive italiaoggi.it