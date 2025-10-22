Meloni torna su sinistra come Hamas

20.00 "Ho sentito dire che avrei paragonato l'opposizione ai terroristi. Non ho accusato l'opposizione di essere terrorista o peggiore di Hamas.Ho detto che vi eravate rifiutati di sostenere in Parlamento il piano di pace per Gaza, sottoscritto poi da Hamas. o detto che la la vostra posizione è stata più fondamentalista persino di quella di Hamas. Possibile che a sinistra non comprendadano il significato della parola cortigiana,ma spero che si conosca almeno il significato di fondamentalista". Così Giorgia Meloni replica al Pd. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

