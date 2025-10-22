Meloni torna alla carica contro Schlein | Getta fango sull’Italia
Giorgia Meloni non perde occasione per attaccare le opposizioni e per puntare un po’ sul vittimismo. Non solo torna a ribadire che le opposizioni sono “più fondamentaliste” di Hamas, ma cerca di nuovo lo scontro con la segretaria del Pd, Elly Schlein. Con cui, ormai, è guerra aperta. Per la presidente del Consiglio, intervenuta alla Camera prima del Consiglio europeo, le parole di Schlein sulla democrazia a rischio sono “gravissime” e rischiano di produrre “macerie” perché danneggerebbero l’Italia, gettando “ombre e fango” sul Paese. Meloni all’attacco di Schlein, tra vittimismo e accuse. Meloni si rivolge al deputato del Pd, Peppe Provenzano, ritornando sulle sue accuse alle opposizioni di essere più fondamentaliste di Hamas: “Non ho accusato l’opposizione di essere peggiore di Hamas, ho detto che in Parlamento vi siete rifiutati di sostenere il piano di pace a Gaza che poi è stato accettato persino da Hamas e che quindi la vostra posizione era stata più fondamentalista di quella di Hamas”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Stamani là premier Meloni ha fatto il discorso in Senato in vista del Consiglio Europeo di Bruxelles. Poi è venuta qui alla Camera e ha consegnato il testo scritto di quello stesso discorso (almeno quello…) Ora torna al Senato e fa il dibattito lì. Poi torna alla Ca - X Vai su X
Il governo guidato da Giorgia Meloni è il terzo più #longevo nella storia della Repubblica Italiana. Una maggioranza #solida, un esecutivo #stabile e un’Italia che torna #protagonista. - facebook.com Vai su Facebook
Meloni: sul Medioriente ci sarà un passaggio parlamentare - "Hamas deve accettare di non avere alcun ruolo nella governance" del futuro Stato palestinese "ed esser disarmato. Riporta libero.it
Meloni: 'Flotilla pericolosa e irresponsabile, viene usata contro il governo' - Duro affondo della premier Giorgia Meloni contro l'iniziativa "gratuita, pericolosa, irresponsabile" della Flotilla e contro l'opposizione che, "non avendo grandi materie sulle quali mobilitarsi in ... Scrive ansa.it
Conte: Il partito di Meloni ritiri le querele a Ranucci - (Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2025 "Il partito di Meloni ritiri la querela e così i suoi ministri. Secondo msn.com