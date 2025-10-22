Meloni torna alla carica contro Schlein | Getta fango sull’Italia

Giorgia Meloni non perde occasione per attaccare le opposizioni e per puntare un po’ sul vittimismo. Non solo torna a ribadire che le opposizioni sono “più fondamentaliste” di Hamas, ma cerca di nuovo lo scontro con la segretaria del Pd, Elly Schlein. Con cui, ormai, è guerra aperta. Per la presidente del Consiglio, intervenuta alla Camera prima del Consiglio europeo, le parole di Schlein sulla democrazia a rischio sono “gravissime” e rischiano di produrre “macerie” perché danneggerebbero l’Italia, gettando “ombre e fango” sul Paese. Meloni all’attacco di Schlein, tra vittimismo e accuse. Meloni si rivolge al deputato del Pd, Peppe Provenzano, ritornando sulle sue accuse alle opposizioni di essere più fondamentaliste di Hamas: “Non ho accusato l’opposizione di essere peggiore di Hamas, ho detto che in Parlamento vi siete rifiutati di sostenere il piano di pace a Gaza che poi è stato accettato persino da Hamas e che quindi la vostra posizione era stata più fondamentalista di quella di Hamas”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

