Meloni tona in Aula al Senato dopo aver consegnato il discorso a Montecitorio – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 Al termine dell’intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula al Senato breve colloquio con il vicepremier Salvini. Meloni è intervenuta per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo a Bruxelles il 23 e il 24 Ottobre 2025. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

