Meloni | Strumentalizzata sofferenza popolo palestinese per fare manifestazioni contro di me – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 La replica della Presidente del Consiglio in Aula al Senato durante il dibattito sul prossimo Coniglio europeo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Argomenti simili trattati di recente

Dopo l'uscita di Landini su meloni ("cortigiana"), in realtà parecchio strumentalizzata dalla destra e dal pd e dalla relativa stampa di regime, serviva qualcuno che pareggiasse i conti. E chi se non il mellifluo paolino mieli che ieri mattina su Radio24 è riuscito c - facebook.com Vai su Facebook

L’eurodeputata fa la vittima dopo le frasi choc sulla «corresponsabilità politica»: «Strumentalizzata dalla destra». Alle esequie di Stato Meloni, La Russa e Schlein. di @amendolaraf - X Vai su X

Meloni: 'Flotilla pericolosa e irresponsabile, viene usata contro il governo' - Duro affondo della premier Giorgia Meloni contro l'iniziativa "gratuita, pericolosa, irresponsabile" della Flotilla e contro l'opposizione che, "non avendo grandi materie sulle quali mobilitarsi in ... Scrive ansa.it

Flotilla, ennesimo attacco di Meloni: “Irresponsabile insistere. Forse sofferenze dei palestinesi non erano la priorità” - Forse le sofferenze del popolo palestinese non erano la priorità” della Global Sumud Flotilla. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Meloni: 'Le sofferenze dei palestinesi forse non sono la priorità della Flotilla' - "E' una fase nella quale tutti quanti dovrebbero capire che esercitare una responsabilità, attendere mentre c'è un negoziato di pace, è forse la cosa più utile che si può fare per alleviare le ... Lo riporta ansa.it