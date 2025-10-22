Meloni sferza Pd e M5s | Opposizione fondamentalista da Schlein fango sull’Italia

Per un futuro di pace in Medio Oriente “Hamas deve accettare di non avere alcun ruolo nella governance transitoria e nel futuro Stato palestinese, e deve essere disarmato, per impedire che continui a rappresentare una minaccia per la stabilità regionale”. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo in Parlamento per le sue comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo di domani e venerdì, 23 e 24 ottobre. Meloni ricorda le recenti immagini provenienti da Gaza: “Abbiamo avuto, anche in questi giorni, prova della ferocia di questa organizzazione anche nei confronti degli stessi palestinesi, in una pericolosa serie di esecuzioni sommarie che consideriamo inaccettabili”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

