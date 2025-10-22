Meloni sferza Pd e M5s | Opposizione fondamentalista da Schlein fango sull’Italia
Per un futuro di pace in Medio Oriente “Hamas deve accettare di non avere alcun ruolo nella governance transitoria e nel futuro Stato palestinese, e deve essere disarmato, per impedire che continui a rappresentare una minaccia per la stabilità regionale”. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo in Parlamento per le sue comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo di domani e venerdì, 23 e 24 ottobre. Meloni ricorda le recenti immagini provenienti da Gaza: “Abbiamo avuto, anche in questi giorni, prova della ferocia di questa organizzazione anche nei confronti degli stessi palestinesi, in una pericolosa serie di esecuzioni sommarie che consideriamo inaccettabili”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Approfondisci con queste news
Da Meloni a Scalfari, dal femminismo alla morte della sinistra. Intervista a Natalia Aspesi ? L’intervista di Salvatore Merlo Pure i suoi lettori sul Venerdì di Repubblica “recentemente mi sono sembrati un po’ stronzi. E chiedo scusa per il turpiloquio, ma non c’ - facebook.com Vai su Facebook
4 di sera, Molinari smonta le tesi di Schlein: “Meloni non è estrema destra. Pd succursale del M5S" - Anche l’attentato a Sigfrido Ranucci è stato motivo di strumentalizzazione politica. Come scrive iltempo.it
La "mela" di Schlein: “Meloni ha menato per prima”. Pd e M5s divisi sull'Ucraina - La segretaria del Pd si radicalizza e si difende: “La premier ci paragona alle Br. Si legge su ilfoglio.it
Pd, la minoranza mugugna. Schlein non ascolta e pensa solo alla sfida con Meloni - L'uscita sui rischi per la democrazia con l'estrema destra al governo continua a creare malumori. Si legge su huffingtonpost.it