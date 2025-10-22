Meloni-Schlein duello annunciato ma senza scintille | Parole gravissime che danneggiano l’Italia

Il duello annunciato tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein si consuma nell’aula di Montecitorio senza lo scontro frontale che tutti si aspettavano. Dopo giorni di veleni a distanza innescati dalle parole della segretaria democratica sulla “democrazia a rischio”, il confronto parlamentare alla vigilia del Consiglio europeo si trasforma in un botta e risposta misurato: la premier attacca duramente, l’opposizione replica e cambia registro puntando su economia e politica estera. Le tribune stampa di Montecitorio traboccano di cronisti quando Giorgia Meloni ed Elly Schlein si ritrovano faccia a faccia per il tradizionale dibattito parlamentare che precede il vertice europeo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Meloni-Schlein, duello annunciato ma senza scintille: “Parole gravissime che danneggiano l’Italia”

