Meloni sbotta rivolta a Schlein | Ci accosta ai terroristi dichiarazioni gravissime Così getta ombre sull’Italia – Video
Scambio di accuse tra Giorgia Meloni e il Partito democratico. Alla Camera, in sede di replica alle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue, la presidente del Consiglio si è rivolta a Giuseppe Provenzano del Pd, spiegando in che senso, giorni fa, ha utilizzato il termine “fondamentalisti” nei loro confronti. Succesivamente Meloni si è rivolta a Elly Schlein, citando l’intervento della segretaria dem al Congresso del Pse ad Amsterdam, quando “ci ha accostato ai terroristi, dicendo che da quando ci sono io al governo la democrazia è a rischio. Sono dichiarazioni gravissime”. L'articolo Meloni sbotta rivolta a Schlein: “Ci accosta ai terroristi, dichiarazioni gravissime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
