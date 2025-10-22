Meloni saluta con la mano uscendo dall' Aula della camera dopo informativa su Consiglio Ue – Il video

Open.online | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 La premier Giorgia Meloni saluta con la mano uscendo dall'Aula della camera dopo l'informativa sul Consiglio Ue. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

